Ротенберг о детском хоккее: «У нас растут звезды – новые Капризовы, Малкины и даже Овечкины. Очень много сильных ребят, которым сейчас до 20 лет»

Роман Ротенберг заявил, что в России растет много талантливых хоккеистов.

Бывший главный тренер СКА занимается развитием детско-юношеского хоккея и подготовкой резерва в «Динамо ».

– У нас уже выросло поколение хоккеистов, которое может побеждать на международной арене?

– Точно – да. Сейчас есть очень много сильных ребят. Даже если мы говорим о ребятах, которым сейчас 10, 12, 14 лет, до 20 лет. У нас там растут звезды, игроки высокого уровня. Я знаю это, видел лично.

Это будут новые Капризовы, новые Малкины и даже новые Овечкины. У нас очень талантливые игроки, – сказал член совета директоров «Динамо» Роман Ротенберг .

Ротенберг о недопуске России на ОИ-2026: «Мы скоро вернемся, просто еще не знаем дату. Сейчас нужно развивать детско-юношеский хоккей, открывать школы»