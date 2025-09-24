Ротенберг о детском хоккее: «У нас растут звезды – новые Капризовы, Малкины и даже Овечкины. Очень много сильных ребят, которым сейчас до 20 лет»
Роман Ротенберг заявил, что в России растет много талантливых хоккеистов.
Бывший главный тренер СКА занимается развитием детско-юношеского хоккея и подготовкой резерва в «Динамо».
– У нас уже выросло поколение хоккеистов, которое может побеждать на международной арене?
– Точно – да. Сейчас есть очень много сильных ребят. Даже если мы говорим о ребятах, которым сейчас 10, 12, 14 лет, до 20 лет. У нас там растут звезды, игроки высокого уровня. Я знаю это, видел лично.
Это будут новые Капризовы, новые Малкины и даже новые Овечкины. У нас очень талантливые игроки, – сказал член совета директоров «Динамо» Роман Ротенберг.
Ротенберг о недопуске России на ОИ-2026: «Мы скоро вернемся, просто еще не знаем дату. Сейчас нужно развивать детско-юношеский хоккей, открывать школы»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Комсомольская правда»
