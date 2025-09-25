Бабаев о дисквалификации Голышева: «Можно сказать, что все позади. В ближайшее время Анатолий присоединится к «Автомобилисту»

Агент Анатолия Голышева высказался о дисквалификации игрока.

Ранее нападающий «Автомобилиста » Голышев сообщил , что дисквалифицирован на полгода за нарушение антидопинговых правил и сможет вернуться на лед 18 октября.

– Появилась информация, что в октябре мы сможем увидеть Голышева в КХЛ, она соответствует действительности?

– Да, можно сказать, что все позади, в ближайшее время Анатолий присоединится к команде.

Информация про возвращение в октябре соответствует действительности, – сказал агент Шуми Бабаев .