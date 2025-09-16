  • Спортс
Агент Голышева о дисквалификации: «Информация про 2 года ложная. Доказательства невиновности мы предоставили, WADA рассматривают их. Если его отстранят, подадим апелляцию»

Агент Анатолия Голышева заявил, что WADA рассматривает документы по пробе игрока.

Нападающий «Автомобилиста» сдал положительную допинг-пробу в апреле 2025 года. Ранее сообщалось, что Голышев был дисквалифицирован на 2 года. 

– Правильно ли я понимаю, что сторона игрока намерена обжаловать решение о двухлетней дисквалификации Голышева?

– Не было такого решения о двух годах дисквалификации. Просто ложную информацию распространили. У нас от WADA нет такой информации. На данный момент у нас нет решения по дисквалификации Голышева.

25 сентября будет заседание и рассмотрение вопроса. Они взяли время, чтобы рассмотреть документы. Которые мы им предоставили. Поэтому информация, которая ранее появлялась не соответствует действительности.

– Есть шансы на положительное для хоккеиста решение?

– Конечно, в случае хорошего решения Анатолий сможет играть уже в ближайшее время. Если Голышеву все‑таки выпишут дисквалификацию, конечно, подадим апелляцию. У нас есть своя информация. Мы полностью предоставили обоснование невиновности Анатолия в РУСАДА.

– Если дисквалификация останется в силе, возможен отъезд Голышева в Северную Америку?

– Сейчас мы не рассматриваем таких вариантов. Все должно быть нормально, мы предоставили доказательства невиновности Анатолия, – сказал агент игрока Шуми Бабаев.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
