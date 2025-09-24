У «Нью-Джерси» и Люка Хьюза нет прогресса в переговорах о новом контракте. 22-летний защитник – ограниченно свободный агент (Пьер ЛеБрюн)
«Нью-Джерси» и Люк Хьюз не продвинулись в переговорах о новом контракте.
По информации инсайдера TSN Пьера ЛеБрюна, стороны возобновили диалог в понедельник, но пока не достигли какого-либо прогресса.
Отмечается, что клуб и игрок нацелены на долгосрочное соглашение, но договоренности по зарплате нет. Тон переговоров остается дружелюбным, общение продолжается.
Сейчас Хьюз является ограниченно свободным агентом без права на получение оффер-шита.
В прошлом сезоне 22-летний защитник провел 71 матч за «Девилс» в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 44 (7+37) очка при полезности «минус 7». В плей-офф у него 1 игра.
