Плющев о старте «Торпедо»: «Неприятности рано или поздно начнутся, сезон длинный. Исаков вселил в игроков уверенность, в него поверили»

Владимир Плющев прокомментировал лидерство «Торпедо» на Западе КХЛ.

Нижегородский клуб набрал 13 очков в 7 матчах FONBET чемпионата КХЛ и возглавляет таблицу Западной конференции.

– «Торпедо» внезапно на высоте, но тем не менее не получается назвать эту команду лучшей в лиге. Почему такой парадокс?

– Все дело в том, что главный тренер Нижнего Новгорода Исаков в прошлом году был настолько близок с командой, что он учел все те негативные моменты, которые были в команде, попытался их устранить.

Команда, в общем то, играет на своем уровне, но все ждут, что начнутся какие-то трудности и неприятности. Они начнутся рано или поздно, хотя бы потому, что сезон длинный. Вопрос в том, что тренер сумел вселить в игроков уверенность и надежность. Он сумел создать хорошее качественное движение и определить игру.

Здесь все логично и лаконично. Тренер отказался от многих вещей, вселил уверенность, игроки в него поверили. Нет внутренних противоречий между тренерами и игроками.

Тренеры работают, игроки выполняют задания, и есть результат. Поэтому все нормально, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

Плющев о победной серии «Металлурга»: «Была тройная профилактика от руководства клуба – успокоили Разина, дали интервью и сводили команду в цеха ММК»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Татар-Информ»
Алексей Исаков
