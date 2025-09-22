«Торпедо» проиграло впервые в сезоне – 0:1 от «Шанхая». Меркли забил победный гол в овертайме, Рыбар сделал 25 сэйвов

«Торпедо» потерпело первое поражение в сезоне-2025/26.

Команда тренера Алексея Исакова уступила «Шанхай Дрэгонс » в овертайме со счетом 0:1.

Победный гол забил Ник Меркли . Вратарь «Шанхая» Патрик Рыбар сделал 25 сэйвов.

Для «Торпедо » это поражение стало первым в 7 играх сезона. Команда продолжает лидировать в таблице КХЛ с 13 очками.

В следующем матче, 24 сентября, клуб сыграет против минского «Динамо».