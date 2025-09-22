Исаков об 0:1 от «Шанхая»: «Большое количество единоборств, стыков, «4 на 4» много играли, это говорит, что команды были заряжены. «Торпедо» оставило много сил, но чего-то не хватило»

Алексей Исаков высказался после матча с «Шанхай Дрэгонс» (0:1 ОТ).

Для «Торпедо» это поражение стало первым в 7 играх сезона. Команда продолжает лидировать в таблице Фонбет Чемпионата КХЛ с 13 очками.

– Сегодня большое количество силовых единоборств, стыков. «4 на 4» много играли, это говорит о том, что команды были заряжены. Могу только поздравить соперника с победой.

– Насколько обидно упускать очки таким образом?

– Поражения разные бывают. Сегодня команда оставила много сил, но чего-то не хватило. Детально не могу сказать. Соперник больше хотел.

– Делали акцент, что играли с командой, состоящей из североамериканских игроков?

– Мы разговаривали об этом перед игрой. В начале было много стыков. Хотели обозначить, что к этой игре мы готовы.

– Большое количество удалений сказалось?

– Всегда удаления нарушают ритм игры. Соответственно, во втором периоде получили три удаления, те, кто оборонялась вчетвером, получили больше нагрузки. Надо внимательнее играть.

– Пропущенный гол – это усталость Кульбакова?

– Это игровой эпизод. Такие шайбы случаются. Жаль, что в наши ворота, – сказал главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков.

«Торпедо» проиграло впервые в сезоне – 0:1 от «Шанхая». Меркли забил победный гол в овертайме, Рыбар сделал 25 сэйвов