Плющев о победной серии «Металлурга»: «Была тройная профилактика от руководства клуба – успокоили Разина, дали интервью и сводили команду в цеха ММК»
Магнитогорский клуб выиграл пять матчей подряд в FONBET чемпионате КХЛ и лидирует в Восточной конференции.
– Удивились, что после тяжелой домашней серии на старте «Металлург» резко ускорился?
– Так там со стороны руководителей была даже не одинарная, а тройная профилактика.
Интервью в прессе – это одно. Второе – та внутренняя работа, которая, уверен, прошла с главным тренером, которого успокоили и который и на пресс-конференциях больше не позволял себе неадекватных вещей.
Ну и, в-третьих, насколько знаю, команду сводили в цеха Магнитогорского металлургического комбината (ММК). Это крайне полезное мероприятие, которое позволяет хоккеистам не отрываться от простого народа. Уверен, что и оно сработало, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
