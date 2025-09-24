  • Спортс
Плющев о победной серии «Металлурга»: «Была тройная профилактика от руководства клуба – успокоили Разина, дали интервью и сводили команду в цеха ММК»

Владимир Плющев прокомментировал победную серию «Металлурга».

Магнитогорский клуб выиграл пять матчей подряд в FONBET чемпионате КХЛ и лидирует в Восточной конференции.

– Удивились, что после тяжелой домашней серии на старте «Металлург» резко ускорился?

– Так там со стороны руководителей была даже не одинарная, а тройная профилактика.

Интервью в прессе – это одно. Второе – та внутренняя работа, которая, уверен, прошла с главным тренером, которого успокоили и который и на пресс-конференциях больше не позволял себе неадекватных вещей.

Ну и, в-третьих, насколько знаю, команду сводили в цеха Магнитогорского металлургического комбината (ММК). Это крайне полезное мероприятие, которое позволяет хоккеистам не отрываться от простого народа. Уверен, что и оно сработало, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

Владимир Плющев: «В «Динамо» системные проблемы тянутся с прошлого сезона. Обидно за болельщиков, они давно ждут игры, которая должна быть у столичного клуба»

