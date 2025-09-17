  • Спортс
1

«Эдмонтон» не планирует подписывать Харта, сообщил Боумэн. «Ойлерс» рассчитывают на Скиннера

Генменеджер «Эдмонтона» заявил, что не подпишет контракт с Картером Хартом.

«Мы не рассматриваем этот вариант. Нас полностью устраивает нынешний уровень Стю [Скиннера]», – сказал генеральный менеджер «Эдмонтона» Стэн Боумэн.

Напомним, НХЛ отстранила Харта, Майкла Маклауда, Диллона Дюбе, Кэла Фута и Алекса Форментона до 1 декабря.

Бывшие игроки молодежной сборной Канады-2018, проходившие по делу о сексуальном насилии и оправданные судом, смогут подписывать контракты в лиге с 15 октября.

Ранее сообщалось, что Картер Харт подпишет 2-летний контракт с командой из Западной конференции. 

TSN
