«Эдмонтон» не планирует подписывать Харта, сообщил Боумэн. «Ойлерс» рассчитывают на Скиннера
Генменеджер «Эдмонтона» заявил, что не подпишет контракт с Картером Хартом.
«Мы не рассматриваем этот вариант. Нас полностью устраивает нынешний уровень Стю [Скиннера]», – сказал генеральный менеджер «Эдмонтона» Стэн Боумэн.
Напомним, НХЛ отстранила Харта, Майкла Маклауда, Диллона Дюбе, Кэла Фута и Алекса Форментона до 1 декабря.
Бывшие игроки молодежной сборной Канады-2018, проходившие по делу о сексуальном насилии и оправданные судом, смогут подписывать контракты в лиге с 15 октября.
Ранее сообщалось, что Картер Харт подпишет 2-летний контракт с командой из Западной конференции.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: TSN
