ЦСКА активно интересуется Лабанком и Рословиком. Клуб хочет подписать одного из форвардов («СЭ»)

ЦСКА активно интересуется форвардами Кевином Лабанком и Джеком Рословиком.

Клуб хочет подписать одного из этих нападающих, как утверждает «Спорт-Экспресс».

При этом вероятность приезда 28-летнего Рословика оценивается чуть ниже. Ожидается, что он сможет подписать контракт в НХЛ .

В прошлом сезоне американец выступал за «Каролину» – 81 матч и 39 (22+17) очков в регулярном чемпионате НХЛ, 9 игр и 4 (1+3) балла в плей-офф. С его общей статистикой можно ознакомиться здесь .

29-летний Лабанк в межсезонье подписал пробный контракт с «Харрикейнс». В прошлом сезоне американец провел 34 матча за «Коламбус» в регулярке НХЛ и набрал 12 (2+10) очков. Общая статистика – здесь .