НХЛ. Выставочные матчи. «Флорида» сыграет с «Каролиной», «Питтсбург» – с «Коламбусом», «Эдмонтон» встретится с «Сиэтлом»
В НХЛ проходят выставочные матчи перед стартом сезона.
Выставочные матчи
«Каролина» – «Флорида» – 01:00
«Коламбус» – «Питтсбург» – 02:00
«Ванкувер» – «Калгари» – 05:00
«Анахайм» – «Лос-Анджелес» – 05:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости