«Локомотив» отдал Лихачева в аренду «Амуру». У форварда 2 игры и 0 очков в текущем сезоне
«Локомотив» отдал Ярослава Лихачева в аренду «Амуру».
Соглашение между клубами рассчитано до конца сезона-2025/26.
В текущем FONBET чемпионате КХЛ 24-летний нападающий провел два матча и не набрал очков.
Лихачев уже выступал за «Амур» в чемпионате-2022/23. Тогда на его счету было 27 (15+12) очков за 59 игр.
«Локомотив» переподписал контракт с Лихачевым, чтобы отдать форварда в аренду до конца сезона (Артур Хайруллин)
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Амура»
