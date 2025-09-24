«Локомотив» отдал Лихачева в аренду «Амуру». У форварда 2 игры и 0 очков в текущем сезоне

«Локомотив» отдал Ярослава Лихачева в аренду «Амуру».

Соглашение между клубами рассчитано до конца сезона-2025/26.

В текущем FONBET чемпионате КХЛ 24-летний нападающий провел два матча и не набрал очков.

Лихачев уже выступал за «Амур » в чемпионате-2022/23. Тогда на его счету было 27 (15+12) очков за 59 игр.

«Локомотив» переподписал контракт с Лихачевым, чтобы отдать форварда в аренду до конца сезона (Артур Хайруллин)