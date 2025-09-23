«Локомотив» переподписал контракт с Лихачевым, чтобы отдать форварда в аренду до конца сезона (Артур Хайруллин)

«Локомотив» переподписал контракт с Ярославом Лихачевым до конца сезона-2026/27.

Как сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин, это нужно ярославскому клубу, чтобы отправить 24-летнего нападающего в аренду.

В этом сезоне Лихачев провел 2 матча в Фонбет чемпионате КХЛ и не отметился результативными действиями при среднем игровом времени 07:13.

«Локомотив » в прошлом отправлял Лихачева в две аренды – в «Амур» и «Куньлунь».