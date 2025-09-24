Лихачев близок к переходу в «Амур» на правах аренды из «Локомотива». Форвард уже играл за клуб из Хабаровска в сезоне-2022/23

Ярослав Лихачев близок к переходу в «Амур» на правах аренды из «Локомотива».

24-летний форвард будет выступать за хабаровский клуб на правах аренды, как сообщает Metaratings.

Ранее Лихачев уже играл за «Амур » в сезоне-2022/23, установив личный рекорд по голам за один регулярный чемпионат FONBET КХЛ (15 шайб в 57 играх).

Со статистикой нападающего можно также ознакомиться здесь .