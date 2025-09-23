  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Тамбиев о 4:5 от ЦСКА: «К ребятам нет претензий. Сражались, отыгрались, но надо уметь доводить такие матчи до логического завершения. Глубины состава не хватает»
0

Тамбиев о 4:5 от ЦСКА: «К ребятам нет претензий. Сражались, отыгрались, но надо уметь доводить такие матчи до логического завершения. Глубины состава не хватает»

Леонид Тамбиев высказался о поражении в матче с ЦСКА (4:5).

По ходу игры «Адмирал» отыгрался с 0:2 и 2:4. ЦСКА удалось одержать победу благодаря голу Ретта Гарднера на 59-й минуте.

– Сложно комментировать такие матчи. Есть игра, но нет очков. Сражались, отыгрались, но надо уметь доводить такие матчи до логического завершения.

Нет претензий к ребятам, молодцы, забили голы. Здесь дело не в ЦСКА, нужно уметь играть правильно все 60 минут. Этого нам немного не хватает. Да и глубины состава не хватает, честно скажу.

– Возможно ли усиление?

– Любое усиление требует денег, я за деньги не отвечаю. Игроки стоят денег, – сказал главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев

ЦСКА прервал 3-матчевую серию поражений. «Адмирал» отыгрался с 0:2 и 2:4, но уступил команде Никитина – 4:5

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoАдмирал
logoКХЛ
logoЦСКА
logoМатч ТВ
logoЛеонид Тамбиев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Никитин о том, что ЦСКА 2 раза отдал преимущество в 2 гола: «Стабильность – признак мастерства. Мастерства игры на команду. Мы только учимся, поэтому «запои» бывают»
1сегодня, 13:13
Корнилов о «Динамо»: «Большинство работает, лидеры очки набирают. Может, после Хабаровска ситуация постепенно будет выправляться»
сегодня, 11:13
«Лада» обменяет Основина в «Адмирал» на денежную компенсацию («СЭ»)
1сегодня, 08:59
Главные новости
«Салават» обменял Хмелевски в «Ак Барс» на Калинюка и денежную компенсацию
13 минуты назад
КХЛ. «Металлург» принимает «Спартак», СКА против «Авангарда», ЦСКА победил «Адмирал»
8113 минут назадLive
«Ак Барс» заплатит «Салавату» 230 млн рублей за Хмелевски («Вброс по борту»)
1543 минуты назад
Никитин о том, что ЦСКА 2 раза отдал преимущество в 2 гола: «Стабильность – признак мастерства. Мастерства игры на команду. Мы только учимся, поэтому «запои» бывают»
1сегодня, 13:13
Хмелевски перейдет в «Ак Барс» из «Салавата». Клуб из Казани перекрыл предложение «Авангарда» по сумме (Никита Филатов)
39сегодня, 12:56
ЦСКА прервал 3-матчевую серию поражений. «Адмирал» отыгрался с 0:2 и 2:4, но уступил команде Никитина – 4:5
5сегодня, 12:12
Сергей Гончарук: «Ни Олимпиаду, ни ЧМ без России не смотрю. Другим странам будет неинтересно играть с более слабыми сборными, они многое теряют»
3сегодня, 11:59
Ротенберг о том, сможет ли Кузнецов перезагрузить карьеру: «Желаю удачи – и дай бог здоровья. Это главное»
8сегодня, 11:49
Галимов и Березин дисквалифицированы на один матч. Форвард «Барыса» наказан за непристойный жест, защитник «Сочи» – за атаку в голову Березкина
2сегодня, 11:29
Плющев об «Ак Барсе»: «Игроки свое эго возводят в такие рамки, что дальше некуда. Думают, что шайба будет сама заходить, только потому что они на площадке присутствуют»
сегодня, 10:57
Ко всем новостям
Последние новости
Яруллин помещен в список травмированных. Защитник «Ак Барса» пропустит минимум месяц («Бизнес Online»)
15 минут назад
Бурдасов об уходе из «Трактора»: «Если есть претензии – скажу в лицо. Гнилые действия ненавижу. У меня с Волковым никогда не было личных вопросов»
19 минут назад
Плющев о результатах «Авангарда»: «Ги Буше приглашал игроков, в которых видел возможность продолжить серьезную работу для достижения целей. Менеджер четко выполняет его указания»
сегодня, 12:45
Сушинский о хет-трике Радулова в игре с «Сочи»: «Если Овечкин в НХЛ три забивает, там же не говорят, что остальные уступают. Надо порадоваться за него, он в хорошей форме»
сегодня, 12:27
Миронов о Розенбауме: «Нравятся его песни, энергетика. Человеку 74 года, а он такие концерты выдает по 3 часа и без фонограммы, живым голосом»
1сегодня, 11:40
Корнилов о «Динамо»: «Большинство работает, лидеры очки набирают. Может, после Хабаровска ситуация постепенно будет выправляться»
сегодня, 11:13
Кулик заработает 10 млн рублей в «Салавате» (Metaratings)
4сегодня, 10:45
Спунер об 1:0 с «Торпедо»: «Это был наш лучший матч в сезоне. Мы хорошо начали, все 60 минут наша игра в неравных составах была лучше. Мы заслужили победу»
1сегодня, 10:26
Миронов о Жамнове: «С ним комфортно и интересно. Чувство юмора, человечность, общение с игроками не только на хоккейные темы – это все большой плюс»
2сегодня, 10:14
Кирилл Корнилов: «У «Ак Барса» целый комплекс проблем, которые за один день не решить.Клуб не стал сильнее в сравнении с прошлым сезоном, там нет нужного баланса»
сегодня, 09:47