Тамбиев о 4:5 от ЦСКА: «К ребятам нет претензий. Сражались, отыгрались, но надо уметь доводить такие матчи до логического завершения. Глубины состава не хватает»

Леонид Тамбиев высказался о поражении в матче с ЦСКА (4:5).

По ходу игры «Адмирал» отыгрался с 0:2 и 2:4. ЦСКА удалось одержать победу благодаря голу Ретта Гарднера на 59-й минуте.

– Сложно комментировать такие матчи. Есть игра, но нет очков. Сражались, отыгрались, но надо уметь доводить такие матчи до логического завершения.

Нет претензий к ребятам, молодцы, забили голы. Здесь дело не в ЦСКА, нужно уметь играть правильно все 60 минут. Этого нам немного не хватает. Да и глубины состава не хватает, честно скажу.

– Возможно ли усиление?

– Любое усиление требует денег, я за деньги не отвечаю. Игроки стоят денег, – сказал главный тренер «Адмирала » Леонид Тамбиев .

ЦСКА прервал 3-матчевую серию поражений. «Адмирал» отыгрался с 0:2 и 2:4, но уступил команде Никитина – 4:5