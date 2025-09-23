Тамбиев о 4:5 от ЦСКА: «К ребятам нет претензий. Сражались, отыгрались, но надо уметь доводить такие матчи до логического завершения. Глубины состава не хватает»
Леонид Тамбиев высказался о поражении в матче с ЦСКА (4:5).
По ходу игры «Адмирал» отыгрался с 0:2 и 2:4. ЦСКА удалось одержать победу благодаря голу Ретта Гарднера на 59-й минуте.
– Сложно комментировать такие матчи. Есть игра, но нет очков. Сражались, отыгрались, но надо уметь доводить такие матчи до логического завершения.
Нет претензий к ребятам, молодцы, забили голы. Здесь дело не в ЦСКА, нужно уметь играть правильно все 60 минут. Этого нам немного не хватает. Да и глубины состава не хватает, честно скажу.
– Возможно ли усиление?
– Любое усиление требует денег, я за деньги не отвечаю. Игроки стоят денег, – сказал главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
