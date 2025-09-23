ЦСКА прервал 3-матчевую серию поражений. «Адмирал» отыгрался с 0:2 и 2:4, но проиграл команде Никитина – 4:5

ЦСКА прервал 3-матчевую серию поражений.

Команда тренера Игоря Никитина победила «Адмирал» (5:4) в игре Фонбет чемпионата КХЛ .

По ходу матча клуб из Владивостока отыгрался с 0:2 и 2:4.

ЦСКА удалось одержать победу благодаря голу Ретта Гарднера в большинстве на 59-й минуте игры.

В следующем матче, 29 сентября, «Адмирал » встретится с «Барысом». ЦСКА 25 сентября сыграет с «Амуром».