Корнилов о «Динамо»: «Большинство работает, лидеры очки набирают. Может, после Хабаровска ситуация постепенно будет выправляться»

Кирилл Корнилов высказался о выступлении «Динамо» на старте сезона-2025/26.

Команда тренера Алексея Кудашова на выезде ранее победила «Адмирал» (4:3 Б) и «Амур » (3:1).

Всего «Динамо» выиграло 3 из 7 матчей в сезоне и с 7 очками идет на 9-м месте на Западе.

«Алексей Кудашов не первый раз говорит, что на старте сезона «Динамо» будет непросто. Выйти из-под летних нагрузок «Динамо» к началу сезона выйти не сможет.

Вот это самое «непросто» мы и увидели. Даже на Дальнем Востоке получились два разных по своему наполнению матча. С «Адмиралом » чудо спасение, а с «Амуром», на мой взгляд, была самая целостная игра со старта сезона. Смотрелись мощно в атаке и даже при 2:1, не чувствовалось, что «Динамо » готово отпустить эту игру.

Может, после Хабаровска ситуация постепенно будет выправляться. Большинство работает, лидеры очки набирают.

В какой-то момент стало тревожно за Максима Моторыгина , но он выправил ситуацию и играет надежно, здорово. В «Динамо» ждут Владислава Подъяпольского. Когда он выйдет после травмы, у команды Алексея Кудашова пазл должен собраться», – сказал комментатор Кирилл Корнилов.