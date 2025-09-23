Никитин о том, что ЦСКА 2 раза отдал преимущество в 2 гола: «Стабильность – признак мастерства. Мастерства игры на команду. Мы только учимся, поэтому «запои» бывают»

Игорь Никитин подвел итоги матча с «Адмиралом» (5:4).

По ходу игры клуб из Владивостока отыгрался с 0:2 и 2:4. ЦСКА удалось одержать победу благодаря голу Ретта Гарднера на 59-й минуте.

– Важная победа для нас, болельщикам хоккей понравился. Где-то удача была на нашей стороне в концовке. Было достаточно ошибок, но понравилась самоотдача и командная игра.

– Два раза отдавали преимущество в две шайбы. С чем это связано?

– Есть старая пословица: стабильность – признак мастерства. Мастерства игры на команду, как нужно играть в какой ситуации. Мы этому только учимся, поэтому эти «запои», скажем так, случаются, – сказал главный тренер ЦСКА Игорь Никитин.

ЦСКА прервал 3-матчевую серию поражений. «Адмирал» отыгрался с 0:2 и 2:4, но проиграл команде Никитина – 4:5