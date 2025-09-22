Михайлов о ЦСКА: «Задача перед Никитиным поставлена четко и ясно – Кубок Гагарина. Если команда будет прибавлять, а нападающие забрасывать – все будет в порядке»
Борис Михайлов назвал задачу Игоря Никитина в ЦСКА.
На данный момент московская команда находится на 5-й позиции в таблице Западной конференции, набрав 7 очков в 7 матчах.
– Обычно у Никитина первый год в новом клубе уходит на строительство команды, ЦСКА сейчас тоже находится в статусе перестройки. Стоит ли ждать от него серьезных свершений и реальной борьбы за Кубок Гагарина уже в этом сезоне?
– Если вы читаете интервью президента клуба (Игоря Есмантовича – Спортс’‘), то знаете, что задача перед Никитиным поставлена четко и ясно – Кубок Гагарина.
Понятно, что есть сложности, но где их нет?
Если команда будет прибавлять с каждой игрой, а нападающие забрасывать – значит, все будет в порядке, – сказал член наблюдательного совета ЦСКА Борис Михайлов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
