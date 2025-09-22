«Барыс» нанес 8 бросков за матч с «Динамо» Минск. Это худший результат в истории КХЛ

«Барыс» нанес всего 8 бросков за матч в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Команда тренера Михаила Кравеца проиграла минскому «Динамо» (0:1 ОТ). Это 3-е поражение клуба подряд.

«Барыс » нанес 3 броска в створ в 1-м периоде, 1 во 2-м, 4 в 3-м. В овертайме клуб не нанес ни одного броска в створ ворот.

Это минимальное число бросков со стороны одной команды в истории лиги.

Список матчей с минимальным числом бросков со стороны одной команды в КХЛ выглядит следующим образом:

8 – «Барыс» против «Динамо » Минск (0:1 ОТ), 22 сентября 2025 года;

9 – «Лада» против ЦСКА (0:3), 23 сентября 2014 года;

9 – «Трактор » против «Нефтехимика » (1:0), 17 декабря 2018 года;

9 – «Торпедо» против ЦСКА (1:2), 30 декабря 2018 года;

9 – «Лада» против «Северстали» (1:4), 02 ноября 2023 года.