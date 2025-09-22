У «Амура» 5 поражений в 7 матчах сезона КХЛ. Дальше – игра с ЦСКА

«Амур» проиграл третий матч подряд в чемпионате КХЛ.

Команда тренера Александра Гальченюка уступила «Динамо » (1:3) на домашнем льду в игре Фонбет чемпионата КХЛ .

Ранее хабаровчане также дома дважды кряду проиграли «Сибири» (3:4 Б и 0:1).

В этом сезоне дальневосточный клуб проиграл 5 из 7 матчей. Имея в активе 6 очков, команда находится на 7-м месте в таблице Восточной конференции.

«Амур» продолжит сезон 25 сентября домашним матчем против ЦСКА.