У «Амура» 5 поражений в 7 матчах сезона КХЛ. Дальше – игра с ЦСКА
«Амур» проиграл третий матч подряд в чемпионате КХЛ.
Команда тренера Александра Гальченюка уступила «Динамо» (1:3) на домашнем льду в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Ранее хабаровчане также дома дважды кряду проиграли «Сибири» (3:4 Б и 0:1).
В этом сезоне дальневосточный клуб проиграл 5 из 7 матчей. Имея в активе 6 очков, команда находится на 7-м месте в таблице Восточной конференции.
«Амур» продолжит сезон 25 сентября домашним матчем против ЦСКА.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
