Сошников и Основин покинули «Адмирал». Форварды провели по одному сезону за клуб
Никита Сошников и Вячеслав Основин покинули «Адмирал».
Оба форварда отыграли по одному сезону за клуб из Владивостока.
«Нападающие Вячеслав Основин и Никита Сошников покидают «Адмирал» в связи с истечением срока контрактов.
Мы благодарим парней за яркий сезон и желаем каждому успехов в дальнейшей карьере. Спасибо за профессионализм, характер и эмоции, подаренные на льду!» – говорится в сообщении клуба.
В минувшем Фонбет Чемпионате КХЛ 31-летний Сошников стал третьим бомбардиром и снайпером команды, набрав 41 (22+19) очко в 57 играх. В розыгрыше Кубка Гагарина в его активе 5 (3+2) баллов в 5 матчах.
На счету 31-летнего Основина 12 (7+5) баллов в 44 играх в регулярке и 3 (2+1) балла в 6 играх в плей-офф.
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал «Адмирала»
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