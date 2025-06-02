Директор «Адмирала» об уходе ряда игроков: «Старались сохранить состав, вели переговоры до последнего. К сожалению, не все зависело от нас: кто-то выбрал другой путь»
Директор «Адмирала» высказался об уходе ряда игроков из команды.
В первый день работы трансферного рынка в КХЛ клуб покинули защитник Леонид Метальников, форварды Никита Сошников, Вячеслав Основин, Александр Шевченко, Джек Родуолд, Шейн Принс и Артем Николаев.
«Мы благодарим ребят, которые выступали за «Адмирал» в прошедшем сезоне. Каждый внес свой вклад, и мы ценим их труд и самоотдачу.
Мы старались сохранить состав, вели переговоры до последнего – с учетом финансовых возможностей и региональных особенностей.
К сожалению, не все зависело от нас: кто-то выбрал другой путь, и мы с уважением относимся к этому.
Мы продолжаем работу над усилением команды и подготовкой к новому сезону», – сказал спортивный директор клуба из Владивостока Павел Житков.
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал «Адмирала»
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