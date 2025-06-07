«Лада» подписала с Основиным и 23-летним Лоуренсом из финской лиги соглашения на год
«Лада» подписала контракты с Вячеславом Основиным и Джошем Лоуренсом.
Оба соглашения рассчитаны на год.
Основин провел прошлый сезон в «Адмирале». На его счету 12 (7+5) очков за 44 игры в регулярке и 3 (2+1) очка за 6 матчей в плей-офф.
«Всего в КХЛ 31-летний нападающий сыграл 645 матчей и набрал 191 (100+91) балл за результативность при показателе полезности «плюс 17».
Приветствуем в «Ладе», Вячеслав!» – сказано в сообщении пресс-службы тольяттинского клуба.
Лоуренсу 23 года. Минувший сезон канадский форвард начинал во второй лиге Швейцарии, где набрал 44 (20+24) очка за 38 игр.
Затем он перешел в финский клуб высшего дивизиона «Пеликанс» и отметился 16 (3+13) очками за 31 матч с учетом плей-офф.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Лады»
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