Козырев о том, какие претензии к Аймурзину: «Никаких. Рассчитываете, что я буду критиковать хоккеистов? Вы мыслите стереотипами, что у него какая-то проблема»
Андрей Козырев заявил, что у него нет претензий к нападающему Данилу Аймурзину.
– Второй матч отсутствует Аймурзин, какие у вас к нему претензии?
– Никаких.
– Почему он не попадает в состав без претензий?
– Замечательно, что мы обладаем глубиной состава. Если у нас есть трудности, мы их преодолеваем ввиду глубины, есть молодые.
– Может у него возникло головокружение от успехов?
– Вы когда задаете вопрос, рассчитываете, что я буду критиковать хоккеистов?
– Некоторые использует это как месседж.
– Вы мыслите стереотипами, что у него какая-то проблема, – сказал главный тренер «Северстали» Андрей Козырев.
Козырев не включил Аймурзина в состав «Северстали» во 2-м матче подряд. У форварда 0+1 в 5 играх, он лучший бомбардир команды в прошлом сезоне
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
