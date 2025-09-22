Козырев о том, какие претензии к Аймурзину: «Никаких. Рассчитываете, что я буду критиковать хоккеистов? Вы мыслите стереотипами, что у него какая-то проблема»

Андрей Козырев заявил, что у него нет претензий к нападающему Данилу Аймурзину.

– Второй матч отсутствует Аймурзин, какие у вас к нему претензии?

– Никаких.

– Почему он не попадает в состав без претензий?

– Замечательно, что мы обладаем глубиной состава. Если у нас есть трудности, мы их преодолеваем ввиду глубины, есть молодые.

– Может у него возникло головокружение от успехов?

– Вы когда задаете вопрос, рассчитываете, что я буду критиковать хоккеистов?

– Некоторые использует это как месседж.

– Вы мыслите стереотипами, что у него какая-то проблема, – сказал главный тренер «Северстали» Андрей Козырев .

Козырев не включил Аймурзина в состав «Северстали» во 2-м матче подряд. У форварда 0+1 в 5 играх, он лучший бомбардир команды в прошлом сезоне