Уилсон о 0:3 в 1-м периоде с «Северсталью»: «Сказалась поездка на Дальний Восток, возможно. Против такой быстрой команды нужно играть в силовой хоккей, во 2-м периоде сыграли лучше»
Скотт Уилсон высказался о поражении от «Северстали» (2:4).
После первого периода «Сибирь» уступала 0:3.
– Скотт, почему не получился первый период?
– Возможно, сказалась поездка на Дальний Восток. Но не факт.
– Силовое давление помогло переломить ситуацию?
– Да, действительно, против такой быстрой команды и нужно играть в силовой хоккей. Поэтому во втором периоде сыграли лучше.
– Почему «Сибирь» статистически лучше всего играет в третьих периодах?
– Новая команда, может быть, из-за этого тяжело вкатываемся в матч, а раскачиваться начинаем только ближе к концу, – сказал нападающий «Сибири» Скотт Уилсон.
«Сибирь» забила 9 голов в 6 матчах сезона – меньше всех в КХЛ. У команды Епанчинцева 20 бросков в створ в проигранной игре «Северстали»
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости