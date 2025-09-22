Козырев о 4:2 с «Сибирью»: «Важно, что вторую игру подряд победили, у нас до этого не получалось это. Растеряли инициативу по ходу матча, но концовку сыграли здорово»
Андрей Козырев подвел итоги матча против «Сибири» (4:2).
– Неплохая игра, важно, что мы вторую игру подряд победили, у нас до этого не получалось это.
Растеряли инициативу по ходу матча, получили удаление, но концовку сыграли здорово.
– Не было ли ощущения, что до удаления Уилсона игра уходила от вас?
– Нет. Мы были спокойны, хорошо играли. Соперник получил преимущество за счет удаления, но мы в меньшинстве играли неплохо, – сказал главный тренер «Северстали» Андрей Козырев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
