Козырев о 4:2 с «Сибирью»: «Важно, что вторую игру подряд победили, у нас до этого не получалось это. Растеряли инициативу по ходу матча, но концовку сыграли здорово»

Андрей Козырев подвел итоги матча против «Сибири» (4:2).

– Неплохая игра, важно, что мы вторую игру подряд победили, у нас до этого не получалось это.

Растеряли инициативу по ходу матча, получили удаление, но концовку сыграли здорово.

– Не было ли ощущения, что до удаления Уилсона игра уходила от вас?

– Нет. Мы были спокойны, хорошо играли. Соперник получил преимущество за счет удаления, но мы в меньшинстве играли неплохо, – сказал главный тренер «Северстали » Андрей Козырев .