Козырев не включил Аймурзина в состав «Северстали» во 2-м матче подряд. У форварда 0+1 в 5 играх, он лучший бомбардир команды в прошлом сезоне
Данил Аймурзин пропустит матч против «Сибири».
Тренерский штаб «Северстали» во главе с Андреем Козыревым назвал состав команды на игру Фонбет чемпионата КХЛ.
В заявку череповчан не вошел нападающий Данил Аймурзин, который набрал 1 (0+1) балл за результативность в 5 матчах текущего сезона.
Форвард также не сыграл в прошлой игре против «Барыса» (3:2).
В прошлом сезоне Аймурзин стал лучшим бомбардиром «Северстали», записав на свой счет 57 (31+26) баллов в 66 матчах.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Северстали»
