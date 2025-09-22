Козырев не включил Аймурзина в состав «Северстали» во 2-м матче подряд. У форварда 0+1 в 5 играх, он лучший бомбардир команды в прошлом сезоне

Данил Аймурзин пропустит матч против «Сибири».

Тренерский штаб «Северстали» во главе с Андреем Козыревым назвал состав команды на игру Фонбет чемпионата КХЛ .

В заявку череповчан не вошел нападающий Данил Аймурзин , который набрал 1 (0+1) балл за результативность в 5 матчах текущего сезона.

Форвард также не сыграл в прошлой игре против «Барыса» (3:2).

В прошлом сезоне Аймурзин стал лучшим бомбардиром «Северстали », записав на свой счет 57 (31+26) баллов в 66 матчах.