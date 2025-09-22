  • Спортс
  Епанчинцев о 2:4 от «Северстали»: «Безобразно начали матч, но нашли возможность заиграть, перешли на 3 звена. 3-й период хороший был, создавали моменты, боролись до конца»
1

Епанчинцев о 2:4 от «Северстали»: «Безобразно начали матч, но нашли возможность заиграть, перешли на 3 звена. 3-й период хороший был, создавали моменты, боролись до конца»

Вадим Епанчинцев высказался о поражении от «Северстали» (2:4).

«Безобразно начали матч, 0:3. Тем не менее нашли возможность заиграть во втором периоде, перешли на три звена. Опять потеряли игрока.

«Северсталь» – быстрая команда, играющая, в первом периоде полностью не успевали, может быть, из-за выезда в Хабаровск. Заслуг соперника не умаляю.

Третий период хороший был, создавали моменты, боролись до конца. До удаления Уилсона владели инициативой, можно было посмотреть. Назревал уже гол, но на данный момент как есть», – сказал главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев.

«Сибирь» забила 9 голов в 6 матчах сезона – меньше всех в КХЛ. У команды Епанчинцева 20 бросков в створ в проигранной игре «Северстали»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
