«Сибирь» забила 9 голов в 6 матчах сезона – меньше всех в КХЛ. У команды Епанчинцева 20 бросков в створ в проигранной игре «Северстали»

«Сибирь» имеет в активе наименьшее количество голов в сезоне КХЛ.

Команда тренера Вадима Епанчинцева проиграла «Северстали » (2:4) на домашнем льду в матче Фонбет чемпионата КХЛ .

Новосибирский клуб нанес 20 бросков в створ ворот соперника при 39 бросках в сторону ворот. Череповчане 55 раз бросили в сторону ворот, из них 28 достигли створа ворот.

В нынешнем сезоне «Сибирь » забила 9 голов в 6 матчах – меньше всех в КХЛ. 10 шайб в активе «Лады».

При этом сибиряки смогли выиграть 3 из 6 матчей в чемпионате и имеют в активе 6 набранных очков.