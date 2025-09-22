«Сибирь» забила 9 голов в 6 матчах сезона – меньше всех в КХЛ. У команды Епанчинцева 20 бросков в створ в проигранной игре «Северстали»
«Сибирь» имеет в активе наименьшее количество голов в сезоне КХЛ.
Команда тренера Вадима Епанчинцева проиграла «Северстали» (2:4) на домашнем льду в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Новосибирский клуб нанес 20 бросков в створ ворот соперника при 39 бросках в сторону ворот. Череповчане 55 раз бросили в сторону ворот, из них 28 достигли створа ворот.
В нынешнем сезоне «Сибирь» забила 9 голов в 6 матчах – меньше всех в КХЛ. 10 шайб в активе «Лады».
При этом сибиряки смогли выиграть 3 из 6 матчей в чемпионате и имеют в активе 6 набранных очков.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
