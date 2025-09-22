Доминге пропустил 3 шайбы и был заменен после 1-го периода матча с «Северсталью». «Сибирь» допустила 16 бросков в первые 20 минут игры

Луи Доминге был заменен после первого периода матча против «Северстали».

«Сибирь » встречается с «Северсталью» в игре Фонбет чемпионата КХЛ . Голкипер новосибирцев Луи Доминге начал матч в качестве стартового вратаря, но был заменен после первого периода, пропустив три шайбы. Канадский вратарь отразил 13 из 16 бросков соперника в первые 20 минут игры. Вместо него в воротах команды появился Антон Красоткин .