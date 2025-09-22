  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Доминге пропустил 3 шайбы и был заменен после 1-го периода матча с «Северсталью». «Сибирь» допустила 16 бросков в первые 20 минут игры
2

Доминге пропустил 3 шайбы и был заменен после 1-го периода матча с «Северсталью». «Сибирь» допустила 16 бросков в первые 20 минут игры

Луи Доминге был заменен после первого периода матча против «Северстали».

«Сибирь» встречается с «Северсталью» в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Голкипер новосибирцев Луи Доминге начал матч в качестве стартового вратаря, но был заменен после первого периода, пропустив три шайбы.

Канадский вратарь отразил 13 из 16 бросков соперника в первые 20 минут игры.

Вместо него в воротах команды появился Антон Красоткин.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
logoЛуи Доминге
logoСеверсталь
logoАнтон Красоткин
logoКХЛ
logoСибирь
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Абросимов возглавил гонку снайперов КХЛ с 7 голами, обогнав Лиможа. Форвард «Северстали» сделал дубль в 1-м периоде матча с «Сибирью»
сегодня, 13:30
Козырев не включил Аймурзина в состав «Северстали» во 2-м матче подряд. У форварда 0+1 в 5 играх, он лучший бомбардир команды в прошлом сезоне
4сегодня, 12:10
Главные новости
«Сибирь» забила 9 голов в 6 матчах сезона – меньше всех в КХЛ. У команды Епанчинцева 20 бросков в створ в проигранной игре «Северстали»
53 секунды назад
КХЛ. «Сибирь» уступила «Северстали», «Локомотив» примет «Сочи», «Шанхай» против «Торпедо», «Динамо» Москва обыграло «Амур» в гостях
6010 минут назад
Овечкин занял 49-е место в рейтинге 50 лучших игроков НХЛ от TSN, Бобровский – 44-й
330 минут назад
Хмелевски близок к переходу в «Авангард» из «Салавата» за 200 млн рублей
2740 минут назад
Абросимов возглавил гонку снайперов КХЛ с 7 голами, обогнав Лиможа. Форвард «Северстали» сделал дубль в 1-м периоде матча с «Сибирью»
сегодня, 13:30
Кудашов о «Динамо»: «Когда петух клюнул, включились, стали играть дисциплинированно и работать. Но движение нужно улучшить, рисунок должен быть четче»
7сегодня, 13:15
Михайлов о ЦСКА: «Задача перед Никитиным поставлена четко и ясно – Кубок Гагарина. Если команда будет прибавлять, а нападающие забрасывать – все будет в порядке»
5сегодня, 12:55
«Локомотив» может обменять Лихачева. Хартли больше не рассчитывает на форварда (Артур Хайруллин)
17сегодня, 12:35
«Динамо» обыграло «Амур» и «Адмирал» на выезде на фоне возможного увольнения Кудашова. У команды 3 победы в 7 играх сезона КХЛ
17сегодня, 11:40
«Ак Барс» отменил запланированный выходной после 1:6 от «Авангарда» («Бизнес Online»)
5сегодня, 10:55
Ко всем новостям
Последние новости
Нерс про «Эдмонтон»: «Выйти в двух сезонах подряд в финал Кубка Стэнли – это тоже прогресс. Нужно смотреть на вещи шире – мы должны продолжать стучаться в дверь»
20 минут назад
«Лада» подписала экс-форварда системы «Автомобилиста» Гришакова. Он стал лучшим бомбардиром «Горняка» в ВХЛ в прошлом сезоне
55 минут назад
Кудашов установил рекорд «Динамо» в КХЛ по победам (177), опередив Знарка (176)
6сегодня, 12:45
Крощинский и Холодилин дисквалифицированы на один матч. Федор начал драку с Никитой в матче «Трактора» и «Спартака» после его удара в колено Светлакову
2сегодня, 12:20
Козырев не включил Аймурзина в состав «Северстали» во 2-м матче подряд. У форварда 0+1 в 5 играх, он лучший бомбардир команды в прошлом сезоне
4сегодня, 12:10
У «Амура» 5 поражений в 7 матчах сезона КХЛ. Дальше – игра с ЦСКА
сегодня, 11:55
Пустозеров о кризисе «Ак Барса»: «Не хочу разбрасываться такими словами. Мы играем за такую команду, результат никого не устраивает»
11сегодня, 11:30
Ночная хоккейная лига выразила соболезнования из-за смерти хоккеиста Василия Карташова во время матча: «Шок не только для одноклубников, игроков Ночной лиги Москвы, но всей нашей хоккейной семьи»
сегодня, 11:15
«Сочи» обменял Артемия Кузнецова в «Ладу» на Полякова. Хоккеисты еще не играли в этом сезоне КХЛ
1сегодня, 10:45
Михайлов о Спронге: «Хотелось бы лучшего, как говорят болельщики. В каждом матче должен доказывать, что он лидер»
1сегодня, 10:30