  • Разин о Толчинском: «Везде пишут, будто я его «топлю». Это неправда. Мне жалко Сергея – такая полоса, что все микроошибки приводят к голам в наши ворота или моментам»
Андрей Разин высказался о ситуации вокруг игры Сергея Толчинского.

У 30-летнего форварда 1 (0+1) очко в 6 матчах на старте сезона FONBET КХЛ. 

Сергей Толчинский провел только две смены. Это связано с ротацией или с повреждением?

– Я уже поговорил с Сергеем и успокоил его. После последней игры был вопрос про него, и почему-то мои слова переделали так, что во всех СМИ теперь пишут, будто я его «топлю». Это неправда. Мне его, честно, по-человечески и как спортсмена жалко: у него такая полоса, что все микроошибки приводят к голам [в наши ворота] или к голевым моментам.

Сегодня игра началась так, что мы приняли решение поменять две тройки. В итоге именно это и перевернуло матч. Сергей работает, и мы с ним поговорили. Он спортсмен, хоккеист, достиг определенного уровня.

Он должен понимать: он не обязан быть лучшим бомбардиром команды. Главное - оттолкнуться от того, что есть, и начать приносить пользу. У него все получится, – сказал главный тренер магнитогорцев после матча с ЦСКА (5:4). 

Разин о Толчинском: «Носит на себе «гору» – нет голов, нет очков, много потерь. Усилия есть, но пока он до конца не понимает принцип игры «Металлурга»

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Металлурга»
