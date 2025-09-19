  • Спортс
  • Разин о Толчинском: «Носит на себе «гору» – нет голов, нет очков, много потерь. Желания много, но пока он до конца не понимает принцип игры «Металлурга»
3

Разин о Толчинском: «Носит на себе «гору» – нет голов, нет очков, много потерь. Желания много, но пока он до конца не понимает принцип игры «Металлурга»

Андрей Разин высказался о низкой результативности Сергея Толчинского.

30-летний форвард, перешедший в «Металлург» в межсезонье, набрал 1 (0+1) очко в 5 играх на старте сезона FONBET КХЛ при среднем времени на льду 14:34. 

– При всей результативности большинства пока заметно, что Сергей Толчинский немного «пробуксовывает».

Его нельзя упрекнуть в равнодушии – видно, что он старается, берёт игру на себя, где-то даже переигрывает смены. Но что мешает ему показать привычные голы и тонкие передачи?

– Думаю, тут дело в психологии. Он носит на себе «гору» – нет голов, нет очков, много потерь. Из-за этого он не в своей тарелке.

Хочется его поддержать. Усилия есть, желания много, но пока он до конца не понимает принцип нашей игры, – сказал главный тренер магнитогорцев после победы над «Барысом» (5:1). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Металлурга»
