Разин о том, что Толчинский не играл против «Салавата»: «Он пока не вписывается в наши тактические действия. Дали посмотреть ему хоккей сверху»

Андрей Разин рассказал, почему Сергей Толчинский не играл против «Салавата».

Сегодня «Металлург » уступил «Салавату Юлаеву» (2:3 ОТ), Толчинский отсутствовал в заявке команды. 30-летний нападающий перешел в «Металлург» в межссезонье.

– Почему в заявке отсутствовали Орехов и Толчинский?

– У Орехова микроповреждение. Что касается Толчинского: у меня есть опыт, который дал мне Алексей Олегович Бобров, когда я работал в «Автомобилисте».

Тогда он меня не уволил, а отстранил от работы и сказал: «Посмотри сверху хоккей, сделай переоценку ценностей, взгляд со стороны». После этого мы сделали серию побед и вошли в зону плей-офф.

Когда у хоккеиста не идет, даю теперь ему паузу, чтобы он посмотрел хоккей сверху и оттолкнулся. Сейчас я это сделал с Толчинским, но так было и с другими хоккеистами.

– Что Толчинскому нужно пересмотреть?

– Рассказываю. Наши тактические действия во многом нацелены на прохождение средней зоны. Пока Серега Толчинский не вписывается в наши действия, так как он в других командах играл по-другому.

Мы добиваемся этого, потому что его мастерство, если оно будет направлено на чужую зону, а не прохождение средней зоны, будет намного эффективнее. Поэтому мы дали посмотреть ему хоккей сверху, – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин .