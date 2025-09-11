Разин о Толчинском: «Я не просто так убрал его. Минут 20 разговаривал, какие ситуации в его действиях хотел бы видеть»

Андрей Разин высказался после поражения в игре с московским «Динамо».

«Металлург» по буллитам проиграл «Динамо» (1:2) в домашнем матче. На 54-й минуте на льду произошла массовая потасовка . Инцидент произошел после того, как нападающий клуба из Магнитогорска Дмитрий Силантьев сравнял счет в меньшинстве.

– Очень плохое начало, первый период. Позиционных атак у соперника много было, пропустили много контратак. Во втором периоде перехватили инициативу, в третьем играли хорошо. Но реализация моментов ужасная.

Стоит похвалить вратаря «Динамо », было 27 блокированных бросков – соперник заслужил победу.

– Из-за чего началась потасовка?

– Смысл мне сейчас комментировать? Я по-своему видел, судьи – по-своему. Сравняли счет, не дали себя в обиду, могу только похвалить своих ребят.

– Толчинский вернулся в состав. Оцените его игру, как он отреагировал на то, что убрали из состава?

– Во втором периоде отработал, бежал назад, когда был выход два в один. Они профессиональные хоккеисты, не тренеры. Будут тренерами – будут принимать свои решения.

Я не просто так убрал его, минут 20 разговаривал, какие ситуации в его действиях хотел бы видеть, – сказал главный тренер «Металлурга » Андрей Разин .