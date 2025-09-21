У «Ак Барса» 5 поражений в 7 матчах на старте КХЛ. Команда Гатиятулина пропустила 26 шайб

«Ак Барс» проиграл 5 из 7 матчей на старте сезона.

Команда Анвара Гатиятулина разгромно уступила «Авангарду » в матче FONBET Чемпионата КХЛ (1:6).

Казанский клуб победил лишь в двух играх из семи в текущем сезоне и идет на 10-м месте в таблице Востока с 5 очками. В этих матчах «Ак Барс» пропустил 26 шайб.

В следующем матче «Ак Барс » сыграет на выезде с «Барысом», 25 сентября.