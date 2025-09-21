Владимир Плющев: «Десятков не способен решить проблемы «Лады». Он и в «Витязе» не показывал больших результатов»
Владимир Плющев прокомментировал назначение Павла Десяткова в «Ладу».
Ранее клуб из Тольятти расторг контракт с главным тренером Борисом Мироновым. Десятков возглавлял «Витязь» в прошлом сезоне.
«Я сомневаюсь, что Десятков сможет решить вопросы «Лады» кардинальным образом. Потому что он и в «Витязе» больших результатов не показывал.
Тем более, в «Ладе» достаточно серьезных проблем, которые нужно решать на другом уровне. Думаю, Десятков их решить не способен», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
Гендиректор «Лады» о Десяткове: «Задача выйти в плей-офф не меняется, чемпионат только начался. Надеемся, он исправит ситуацию в родной команде. Контракт подписан до конца сезона»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Впрогнозе»
