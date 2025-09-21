  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Артюхин о Десяткове во главе «Лады»: «Хорошая замена Миронову. Он сделает все для достижения приемлемого результата, но для этого нужно время»
0

Артюхин о Десяткове во главе «Лады»: «Хорошая замена Миронову. Он сделает все для достижения приемлемого результата, но для этого нужно время»

Евгений Артюхин одобрил назначение Павла Десяткова главным тренером «Лады».

50-летний специалист возглавил клуб из Тольятти после отставки Бориса Миронова. Ранее он был главным тренером «Витязя» и входил в штаб Олега Браташа в «Ладе». 

«Десятков хорошо себя зарекомендовал в «Ладе» и «Витязе». Кроме того, он знает ребят. На мой взгляд, это хорошая замена Борису Миронову.

Я уверен, что он сделает все для достижения приемлемого результата, но для этого нужно время. В любом случае, только время покажет, что у него получится», – сказал бывший форвард клубов КХЛ

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «РБ Спорт»
logoЕвгений Артюхин
logoПавел Десятков
logoКХЛ
Борис Миронов
logoЛада
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Юрзинов высмеял сомнения в значимости КПК: «Генетический код российских болельщиков никому не перекодировать, для них сборная была и всегда будет командой № 1»
19 минут назад
«Анахайм» дает Мактавишу контракт на 5 лет с кэпхитом 5,5 млн долларов. Форвард хочет соглашение на 7-8 лет и зарплату 7-8 млн (Дэвид Паньотта)
524 минуты назад
КХЛ. «Трактор» примет «Спартак», «Металлург» против ЦСКА, СКА в гостях у «Лады», «Ак Барс» сыграет с «Авангардом»
339 минут назад
Разин о лишении Яковлева капитанства в «Металлурге»: «Вся эта околохоккейная деятельность ему мешает. Хотелось, чтобы Егор не расплескивал эмоции на соцсети, интервью, съемки»
2сегодня, 04:30
Овечкин не сыграет в первом выставочном матче «Вашингтона» перед сезоном НХЛ – с «Бостоном». Мирошниченко и Тринеев попали в состав
4сегодня, 03:58
Юрзинов о КПК в Новосибирске: «Турнир в одном из самых хоккейных городов России станет украшением сезона. При железном занавесе значимость игр сборных еще более возросла»
2сегодня, 03:45
«Эдмонтон» показал новую альтернативную форму – бежевую с леттерингом Oilers. Буква s образует каплю нефти
5сегодня, 03:30Фото
В НХЛ стартовали выставочные матчи. «Даллас» обыграл «Сент-Луис» по буллитам
2сегодня, 03:05
Выиграйте хоккейную джерси Спортса» за 12 несложных вопросов о хоккее!
вчера, 22:00Тесты и игры
«Шанхай» роликом с охотой на оленя анонсировал матч с «Торпедо»: «Нам охота побеждать»
11вчера, 19:32Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Прошкин о допинге у Морозова: «Отстранение негативно скажется на информационном фоне вокруг «Спартака». Он лидер в атаке красно-белых, для команды это потеря»
сегодня, 04:48
«Тампа» подписала контракт новичка с форвардом Джеймсом, игравшим в NCAA. Бывший проспект «Чикаго» набрал 30 очков в 35 играх в прошлом сезоне
сегодня, 03:15
У Проворова родился сын: «Выглядел как отец, так что было уместно назвать его Иваном»
10вчера, 22:08Фото
Терещенко о Броссо: «Иностранец должен играть на другом уровне. Опция ухода вполне возможна»
2вчера, 19:58
Кравец о 2:3 с «Северсталью»: «Нельзя проигрывать вчистую вбрасывания, нельзя терять шайбу в своей зоне. Для победы нужно сделать чуть-чуть больше, чем мы»
вчера, 18:51
Камалов о 3:2 с «Барысом»: «Северсталь» сама привезла себе два гола, но вовремя взялась за голову. Могли забить еще, оставим это на поездку, думаю»
2вчера, 17:50
Козырев о 3:2 с «Барысом»: «В 1-м периоде «Северсталь» сама себе придумала проблемы, но достойно вышла из ситуации. Концовку провели не то чтобы отменно, но солидно»
вчера, 17:38
Виталий Прошкин: «КХЛ нет смысла отделяться от РУСАДА. Заменив текущее антидопинговое законодательство на подобие американского, мы только навредим себе»
вчера, 17:18
Артюхин об изменениях в «Ладе»: «Возможно, так хотят встряхнуть ребят, что пора просыпаться. Все произошло слишком рано»
вчера, 16:56
Пилипенко забросил 100 шайб в КХЛ. У форварда «Северстали» 2+1 с «Барысом»
вчера, 15:47