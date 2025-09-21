Артюхин о Десяткове во главе «Лады»: «Хорошая замена Миронову. Он сделает все для достижения приемлемого результата, но для этого нужно время»
Евгений Артюхин одобрил назначение Павла Десяткова главным тренером «Лады».
50-летний специалист возглавил клуб из Тольятти после отставки Бориса Миронова. Ранее он был главным тренером «Витязя» и входил в штаб Олега Браташа в «Ладе».
«Десятков хорошо себя зарекомендовал в «Ладе» и «Витязе». Кроме того, он знает ребят. На мой взгляд, это хорошая замена Борису Миронову.
Я уверен, что он сделает все для достижения приемлемого результата, но для этого нужно время. В любом случае, только время покажет, что у него получится», – сказал бывший форвард клубов КХЛ.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «РБ Спорт»
