Гендиректор «Лады» о Десяткове: «Задача выйти в плей-офф не меняется, чемпионат только начался. Надеемся, он исправит ситуацию в родной команде. Контракт подписан до конца сезона»

Гендиректор «Лады» высказался о назначении Павла Десяткова главным тренером.

Десятков сменит на этом посту Бориса Миронова, который был отправлен в отставку ранее.

«Назначение Павла Николаевича – совместное решение. Это не единоличный выбор генерального директора или спортивного директора, а коллективная работа, где все анализируется и просматривается. Поэтому мы посчитали, что Павел Николаевич подойдет нашему клубу.

Знаю его давно и хорошо, он местный воспитанник – это будет дополнительной мотивацией. Надеемся, что он исправит ситуацию в родной команде.

Задача выйти в плей-офф не меняется, сезон только начался – сейчас очень многие буксуют на старте, и мы в том числе. Верим, что ситуация поправима, ведь играть еще более 60 игр. Контракт подписан до конца сезона-2025/26» – сказал генеральный директор «Лады» Александр Харламов.

На данный момент «Лада» находится на 11-м месте в таблице Западной конференции с 2 очками и 1 победой после 5 игр.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Лады»
