Торопченко о «Шанхае»: «В Петербурге они могут привлечь больше болельщиков, в Мытищах ходило 500 человек – не уровень КХЛ. Удивился, что Галлан выбрал Россию»
Алексей Торопченко считает, что «Шанхай» правильно переехал в Санкт-Петербург.
– Вы играли в «Куньлуне». Видели ли вы, что сейчас команда преобразовалась и называется «Шанхай»?
– Да, конечно, видел. Подписан на них. Я считаю, что это очень хорошо, что они переехали в Петербург.
Может быть, таким образом они привлекут больше болельщиков для себя, потому что мы были в Мытищах, и на матчи ходило 500-600 болельщиков. Это не уровень КХЛ.
Очень надеюсь, что «Шанхайские Драконы» приобретут своих болельщиков и за них будут болеть.
– Удивились, что Галлан возглавил «Шанхай»?
– Да, удивился, потому что он не тренировал какое-то время, а сейчас принял решение не уходить на пенсию, а продолжать работать. Я очень удивлен, что он выбрал Россию и тренирует «Шанхай», – сказал форвард «Сент-Луиса».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости