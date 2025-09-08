4 517 зрителей посетили матч «Шанхай» – «Адмирал» на «СКА-Арене». На игре со СКА был 15 141 болельщик
4 517 зрителей посетили матч «Шанхая» против «Адмирала» в Петербурге.
Игра Фонбет Чемпионата КХЛ проходит на «СКА-Арене».
После 3-го периода счет в матче равный – 3:3.
Напомним, в первой игре сезона «Шанхай» под руководством тренера Жерара Галлана обыграл СКА (7:4). Тогда игру на «СКА-Арене» посетил 15 141 зритель.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Шанхай Дрэгонс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости