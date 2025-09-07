  • Спортс
  Защитник «Шанхая» Бишофф: «Забавно, что СКА приезжает «в гости» на свою же «СКА-Арену». Мне это сложно понять, но мы показали, кто тут хозяин на данный момент»
Защитник «Шанхая» Бишофф: «Забавно, что СКА приезжает «в гости» на свою же «СКА-Арену». Мне это сложно понять, но мы показали, кто тут хозяин на данный момент»

Защитник «Шанхая» Джейк Бишофф высказался о победе над СКА (7:4).

В первом матче нового Фонбет Чемпионата КХЛ «драконы» обыграли СКА (7:4) на «СКА-Арене».

«Все чувствовали, какая была энергетика на арене. Наш соперник привел много своих болельщиков, мы тоже, ажиотаж был огромный.

Сразу стало понятно, что это будет бескомпромиссное противостояние с первого же вбрасывания. Так как мы сейчас в одном городе, наши матчи со СКА должны считаться как дерби и первая встреча прошла интересно.

Конечно, это забавно, что СКА приезжает «в гости» на свою же «СКА-Арену», с этим же названием, где они играли в прошлом сезоне.

Мне это сложно понять, но я искренне рад тому, как ребята работали, что мы показали. А мы показали, кто на данный момент хозяин этого катка», – сказал Бишофф.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Чемпионат»
