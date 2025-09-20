Бахмутов о «Динамо»: «Всегда кто-то должен быть на примете, кто может экстренно заменить тренера. Кроме Ротенберга, таких специалистов я не вижу»

Игорь Бахмутов отреагировал на слухи об отставке Алексея Кудашова из «Динамо».

Клуб проиграл 4 из 6 матчей в сезоне-2025/26.

«Динамо» в субботу обыграло «Адмирал» во Владивостоке в серии буллитов со счетом 4:3 и с пятью очками занимает девятое место в Западной конференции Фонбет – Континентальной хоккейной лиги (КХЛ ).

«Разговоры о смене тренеров ведутся всю жизнь: если команда проигрывает, то они появляются. Тут вопрос к руководству «Динамо», какой кредит доверия есть у Алексея Кудашова , насколько его хватит.

Если есть на примете тренер, который готов войти и быстро изменить ситуацию, тогда есть смысл думать о смене. Если на горизонте такого тренера нет, то рассуждать нечего. На мой взгляд, не так много тренеров, которые готовы сейчас прийти.

Все равно менеджмент клуба наверняка ведет работу в том числе и по поиску оптимального тренерского штаба, всегда кто-то должен быть на примете, кто может экстренно заменить. По крайней мере, кроме Романа Ротенберга , таких специалистов я не вижу. Хотя, насколько мне известно, он сейчас плотно занимается ближайшим резервом», – сказал трехкратный чемпион России в составе «Динамо» Игорь Бахмутов .

«Динамо» дало Кудашову 5 матчей на исправление ситуации. Ротенберг входит в шорт-лист тренеров, который начали составлять в клубе («Советский спорт»)