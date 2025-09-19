Ротенберг о Кубке Первого канала: «Впервые пройдет в Новосибирске, будет особенное событие. Сделаем все, чтобы в 3-й раз подряд завоевать этот престижный трофей»
«Кубок Первого канала-2025 пройдет в Новосибирске! С 11 по 14 декабря сборная «Россия 25» сыграет в Новосибирске на «Сибирь-Арене». Это будет особенное событие – впервые один из главных зимних турниров пройдет в этом городе.
Благодарен тренерскому совету за оказанное доверие. Мы уже дважды побеждали на Кубке Первого канала и сделаем все возможное, чтобы в третий раз подряд завоевать этот престижный трофей, история которого ведет отсчет с далекого 1967 года.
На лед вместе с нами выйдут сборные Беларуси и Казахстана, еще один участник будет объявлен позже.
Особенно важно, что сборная России играет не только в Москве или Санкт-Петербурге, но и в регионах. Для болельщиков это шанс увидеть команду вживую и почувствовать атмосферу большого хоккея, а для нас – ощутить мощную поддержку всей страны.
Новосибирск – город с большими хоккейными традициями. Здесь всегда собираются полные трибуны, здесь любят и уважают игру, создавая уникальную атмосферу на аренах. До встречи в декабре!» – написал главный тренер «России 25» Ротенберг.