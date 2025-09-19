Ротенберг встретился с Бондарчуком: «Скоро выходит новый сезон «Молодежки» – одного из лучших сериалов о хоккее. Это важно для популяризации. Пригласили актеров на матч МХЛ»

Роман Ротенберг провел встречу с режиссером Федором Бондарчуком.

«Сегодня встретился с Федором Бондарчуком – обсудили рабочие планы и новые идеи для совместных проектов.



Совсем скоро в прокат выходит новый сезон одного из лучших российских сериалов о хоккее – «Молодежка». Эта история вдохновила многих и стала важной частью популяризации нашего спорта. Уверен, продолжение подарит зрителям еще больше эмоций и драйва!



А уже 25 сентября в 19:00 на «Арене имени В.В. Петрова» в Красногорске состоится первый домашний матч в дебютном сезоне МХЛ нашей команды – «Академия Динамо «Красная Машина Юниор».

На игру мы пригласили актеров «Молодежки» и, конечно же, ждем всех болельщиков и любителей хоккея. Приходите поддержать команду – будет здорово и на льду, и на трибунах!» – написал член совета директоров «Динамо» и главный тренер «России 25» Ротенберг .

