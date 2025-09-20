Козлов о последнем месте «Салавата» на Востоке: «Посмотрите на состав: в защите ребята 2007 года рождения. Половина команды впервые сыграла в «Зеленом дерби»
В пятницу «Салавата» проиграл «Ак Барсу» (1:3) в выездном матче. Уфимский клуб потерпел 5 поражений в 6 матчах сезона и идет последним в Восточной конференции с 3 очками.
– У команды тяжелый старт, как планируете переламывать ситуацию?
– Тренироваться. Посмотрите на состав: у нас играли ребята 2007 года рождения в защите. Учитывая травмированных, на подходе только Жаровский и Василевский. Остальные выбыли надолго.
− Учитывая травмы, задумываетесь о приглашении новых игроков?
– У нас нет такой возможности.
– Вы считаете данную ситуацию для себя и команды оправданием? Или требуете с себя и команды по максимуму?
– Требуем по максимуму. Понимаем, через что сейчас ребята проходят, сегодня половина команды впервые сыграла в «Зеленом дерби». Сейчас им нужно быстрее повзрослеть, чтобы мы начали выигрывать матчи. Отрезками мы играем неплохо, но потом допускаем детские ошибки. Все приходит с опытом.
– Перед началом сезона вы осознавали, какие могут быть трудности?
– Это не трудности, это жизнь. Идет омоложение команды, играют местные воспитанники. Щербаков и Агафонов сегодня играли впервые против Яшкина, Щербаков играл в топ-6. Для всех это опыт.
– Требования руководства к вам и команде снизились?
– Это вопрос к руководству.
– Вам, как тренеру, этот сезон поможет в плане роста?
– Для меня это вызов. Это моя работа. У нас есть хорошая команда, но мы должны научиться целостно играть все шестьдесят минут.
– Насколько важен гол Ефремова для команды, как он может повлиять?
– Никак. Хороший гол престижа в Казани, но в будущем мы должны исходить из другого, чтобы играть хорошо.
– За команду дебютировал Агафонов, как вы его настраивали на игру?
– Думаю, ему помогали ребята. Лишней информации мы ему не давали, парень провел предсезонку с нами, имел игровую практику в ВХЛ. Для первой игры он смотрелся неплохо.
– Как следовало справляться с тем, что многое в игре пошло не по плану?
– Нужно было сыграть попроще. Сразу переходить в атаку, контролировать шайбу в атаке, а не отбрасываться. Это было моментами, но должно быть постоянно. До первого гола действовали хорошо. Мы должны держать удар, должны уметь играть в матчах, где контролируем шайбу или соперник перехватывает инициативу. У нас у всех есть план на игру до первого пропущенного гола, а дальше ребятам нужно проявлять характер.
– Насколько «Салават Юлаев» вырос на старте сезона?
– Пока мы находимся не на том уровне, на каком бы хотелось. Мы можем и должны играть лучше.
– Сегодня мы увидели два достаточно редких удаления: за нарушение в экипировке и инициатора драки. Как вы относитесь к этим правилам?
– Правило есть правило. Комментировать судей я не буду, – сказал главный тренер «Салавата».