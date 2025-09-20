  • Спортс
  • Козлов о последнем месте «Салавата» на Востоке: «Посмотрите на состав: в защите ребята 2007 года рождения. Половина команды впервые сыграла в «Зеленом дерби»
Козлов о последнем месте «Салавата» на Востоке: «Посмотрите на состав: в защите ребята 2007 года рождения. Половина команды впервые сыграла в «Зеленом дерби»

Виктор Козлов объяснил причины неудачного старта «Салавата» в Fonbet КХЛ.

В пятницу «Салавата» проиграл «Ак Барсу» (1:3) в выездном матче. Уфимский клуб потерпел 5 поражений в 6 матчах сезона и идет последним в Восточной конференции с 3 очками. 

– У команды тяжелый старт, как планируете переламывать ситуацию?

– Тренироваться. Посмотрите на состав: у нас играли ребята 2007 года рождения в защите. Учитывая травмированных, на подходе только Жаровский и Василевский. Остальные выбыли надолго.

− Учитывая травмы, задумываетесь о приглашении новых игроков?

– У нас нет такой возможности.

– Вы считаете данную ситуацию для себя и команды оправданием? Или требуете с себя и команды по максимуму?

– Требуем по максимуму. Понимаем, через что сейчас ребята проходят, сегодня половина команды впервые сыграла в «Зеленом дерби». Сейчас им нужно быстрее повзрослеть, чтобы мы начали выигрывать матчи. Отрезками мы играем неплохо, но потом допускаем детские ошибки. Все приходит с опытом.

– Перед началом сезона вы осознавали, какие могут быть трудности?

– Это не трудности, это жизнь. Идет омоложение команды, играют местные воспитанники. Щербаков и Агафонов сегодня играли впервые против Яшкина, Щербаков играл в топ-6. Для всех это опыт.

– Требования руководства к вам и команде снизились?

– Это вопрос к руководству.

– Вам, как тренеру, этот сезон поможет в плане роста?

– Для меня это вызов. Это моя работа. У нас есть хорошая команда, но мы должны научиться целостно играть все шестьдесят минут.

– Насколько важен гол Ефремова для команды, как он может повлиять?

– Никак. Хороший гол престижа в Казани, но в будущем мы должны исходить из другого, чтобы играть хорошо.

– За команду дебютировал Агафонов, как вы его настраивали на игру?

– Думаю, ему помогали ребята. Лишней информации мы ему не давали, парень провел предсезонку с нами, имел игровую практику в ВХЛ. Для первой игры он смотрелся неплохо.

– Как следовало справляться с тем, что многое в игре пошло не по плану?

– Нужно было сыграть попроще. Сразу переходить в атаку, контролировать шайбу в атаке, а не отбрасываться. Это было моментами, но должно быть постоянно. До первого гола действовали хорошо. Мы должны держать удар, должны уметь играть в матчах, где контролируем шайбу или соперник перехватывает инициативу. У нас у всех есть план на игру до первого пропущенного гола, а дальше ребятам нужно проявлять характер.

– Насколько «Салават Юлаев» вырос на старте сезона?

– Пока мы находимся не на том уровне, на каком бы хотелось. Мы можем и должны играть лучше.

– Сегодня мы увидели два достаточно редких удаления: за нарушение в экипировке и инициатора драки. Как вы относитесь к этим правилам?

– Правило есть правило. Комментировать судей я не буду, – сказал главный тренер «Салавата». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Ак Барса»
