Козлов о штрафе Зоркину за потерю фитнес-браслета: «Не знал об этом правиле. Шайба попала в руку, браслет выпал, какие санкции? У нас нет командных трекеров, санкций не будет»

Виктор Козлов прокомментировал эпизод с потерей Никитой Зоркиным фитнес-браслета.

«Салават» проиграл «Ак Барсу » (1:3) в выездном матче Fonbet Чемпионата КХЛ.

Во 2-м периоде защитник уфимцев Никита Зоркин выронил фитнес-браслет на лед. Судья вернул гаджет на скамейку «Салавата». По итогам эпизода Зоркин получил 2 минуты штрафа за «незаконное и опасное снаряжение».

– Остановимся на моменте с выпавшим фитнес-браслетом. Это часть экипировки или личный гаджет игрока? Будут ли какие-то санкции?

– Какие санкции, если шайба попала игроку в руку и браслет выпал? Я сам не знал об этом правиле. У нас нет командных трекеров, санкций не будет, – сказал главный тренер «Салавата ».