Родуолд о штрафе Зоркину за потерю фитнес-браслета: «Первый раз вижу такое. Не уверен, что в НХЛ есть подобное правило. Надо быть осторожнее»

Джек Родуолд высказался о штрафе Никите Зоркину за потерю фитнес-браслета.

«Салават» проиграл «Ак Барсу » (1:3) в выездном матче Fonbet Чемпионата КХЛ.

Во 2-м периоде защитник уфимцев Никита Зоркин выронил фитнес-браслет на лед. Судья вернул гаджет на скамейку «Салавата». По итогам эпизода Зоркин получил 2 минуты штрафа за «незаконное и опасное снаряжение».

– Первый раз вижу такое, но при этом не стоит забывать, что правило есть правило. Надо быть осторожнее в будущем.

– Могли бы удалить за подобное в Северной Америке?

– Не знаю, если честно. Не уверен, что в НХЛ есть подобное правило. Но, честно говоря, я даже не задумывался об этом, что такое возможно, – сказал канадский форвард «Салавата» Джек Родуолд , ранее выступавший за «Оттаву».

