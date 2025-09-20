Родуолд о штрафе Зоркину за потерю фитнес-браслета: «Первый раз вижу такое. Не уверен, что в НХЛ есть подобное правило. Надо быть осторожнее»
Джек Родуолд высказался о штрафе Никите Зоркину за потерю фитнес-браслета.
«Салават» проиграл «Ак Барсу» (1:3) в выездном матче Fonbet Чемпионата КХЛ.
Во 2-м периоде защитник уфимцев Никита Зоркин выронил фитнес-браслет на лед. Судья вернул гаджет на скамейку «Салавата». По итогам эпизода Зоркин получил 2 минуты штрафа за «незаконное и опасное снаряжение».
– Первый раз вижу такое, но при этом не стоит забывать, что правило есть правило. Надо быть осторожнее в будущем.
– Могли бы удалить за подобное в Северной Америке?
– Не знаю, если честно. Не уверен, что в НХЛ есть подобное правило. Но, честно говоря, я даже не задумывался об этом, что такое возможно, – сказал канадский форвард «Салавата» Джек Родуолд, ранее выступавший за «Оттаву».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
