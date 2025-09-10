Кремлев о встрече с Ротенбергом: «Хоккей и бокс – это всегда рядом. Роман рассказал, что в «Красной Машине Юниор» дети-хоккеисты работают в боксерском зале. Меня это радует»

Умар Кремлев высказался о встрече с Романом Ротенбергом.

Во вторник Кремлев посетил матч Фонбет чемпионата КХЛ между московским «Динамо » и «Сочи » (2:3 Б).

«Я был вчера на матче КХЛ, в котором встречались московское «Динамо» и «Сочи». Сама игра понравилась – особенно то, как соперник отыгрался со счета 0:2 и победил по буллитам. Проявили характер!

Хоккей и бокс – это всегда рядом. Мы даже федерацией бокса подписывали соглашение о сотрудничестве с федерацией хоккея. Я всегда говорю: «Если вы хоккеист, то занятия боксом только помогут вам в вашем виде спорта».

Был рад встретиться с Романом Ротенбергом . Он рассказал, что в его школе «Красная Машина Юниор» дети-хоккеисты как раз работают в боксерском зале, это один из видов тренировок. Меня это радует.

Еще мы обсудили международные дела. Боксеры выступают на чемпионатах мира и Европы, причем под российским флагом и с российским гимном. Как сказал мне Роман, хоккей к этому стремится. Мы этого добились, оградив бокс от политики. Уверен, что и хоккеисты к этому придут!» – сказал президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев.

