«Ак Барс» прервал серию из 3 поражений, победив «Салават» в дерби – 3:1. Команда Козлова проиграла 4 матча подряд и идет последней на Востоке

«Ак Барс» прервал 3-матчевую серию поражений в Fonbet Чемпионате КХЛ.

Команда под руководством Анвара Гатиятулина обыграла «Салават» (3:1) в домашнем матче.

Таким образом, «Ак Барс » выиграл впервые за 4 матча. У клуба 2 победы в 6 играх сезона и 10-е место в таблице Восточной конференции с 5 очками.

«Салават » проиграл 4-й матч подряд. У команды Виктора Козлова только 1 победа в этом сезоне – над «Металлургом» (3:2 ОТ). Уфимский клуб идет последним на Востоке с 3 баллами в 6 матчах.